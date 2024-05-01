Гурина (Poddubny / Поддубная) Евгения Антоновна 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГурина (Poddubny / Поддубная) Евгения Антоновна

Гурина (Poddubny / Поддубная) Евгения Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Poddubny / Поддубный Антон Алексеевич

Мать: Poddubny / Поддубная (Алексийович) Епистимия Гаврииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурин Иван Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: (Гурина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гурин Иван Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Гурин Павел Иванович

Отец ребёнка: Гурин Иван Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Гурин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Гурин Иван Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Гурин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Гурин Иван Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Гурин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Гурин Иван Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Гурин Иван Иванович

Отец ребёнка: Гурин Иван Герасимович

Смерть
1895

Мы используем куки для улучшения работы сайта.