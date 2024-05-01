Гурина (Poddubny / Поддубная) Евгения Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти1895
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: (Гурина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гурин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Гурин Павел Иванович
Отец ребёнка: Гурин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Гурин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Гурин Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Гурин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Гурин Иван Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Гурин Иван Иванович
Отец ребёнка: Гурин Иван Герасимович
Смерть
1895