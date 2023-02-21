Поспелов Панфил Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Вавилова Екатерина Панфиловна
Мать ребёнка: не указана
Кунгурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Кунгурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно