Шевченко (Собецкая) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Собецкая) Светлана Владимировна

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Место рождения

Туркменистан, Ашхабад

Дата рождения

01.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1969

Отец: Собецкий Владимир Доминикович

Мать: Собейкая Галина Алексеевна

Туркменистан, Ашхабад
Рождение ребёнка
05.04.1995

Сын: Шевченко Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Шевченко Алексей Иванович

Турксенистан, Марыйской велоят, город Елотен
Рождение ребёнка
07.08.1997

Дочь: Шевченко Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: Шевченко Алексей Иванович

Туркменистан, Марыйской велоят, город Елотен
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Алексей Иванович

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