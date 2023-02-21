Шевченко (Собецкая) Светлана Владимировна
Место рожденияТуркменистан, Ашхабад
Дата рождения01.01.1969
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1969
Туркменистан, Ашхабад
Рождение ребёнка
05.04.1995
Сын: Шевченко Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Шевченко Алексей Иванович
Турксенистан, Марыйской велоят, город Елотен
Рождение ребёнка
07.08.1997
Дочь: Шевченко Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: Шевченко Алексей Иванович
Туркменистан, Марыйской велоят, город Елотен
Бракосочетание
Неизвестно