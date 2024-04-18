Говоров Виктор Иванович 10.11.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Говоров Виктор Иванович

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

10.11.1917

Дата смерти

02.08.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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1943 г.р.

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1917

Отец: Говоров Иоан Полиевктович

Мать: Говорова Мария Митрофановна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Говорова (Бакуменко-Бакуленко) Прасковья (Парасковья) Евсеевна

Рождение ребёнка
25.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Говорова (Бакуменко-Бакуленко) Прасковья (Парасковья) Евсеевна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
10.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Говорова (Бакуменко-Бакуленко) Прасковья (Парасковья) Евсеевна

Рождение ребёнка
03.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Говорова (Бакуменко-Бакуленко) Прасковья (Парасковья) Евсеевна

Рождение ребёнка
15.10.1943

Дочь: Лысенко (Говорова) Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Говорова (Бакуменко-Бакуленко) Прасковья (Парасковья) Евсеевна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
1947

Жена: не указана

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
02.08.1991
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

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