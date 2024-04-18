Говоров Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения10.11.1917
Дата смерти02.08.1991
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1917
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Говорова (Бакуменко-Бакуленко) Прасковья (Парасковья) Евсеевна
Рождение ребёнка
10.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Говорова (Бакуменко-Бакуленко) Прасковья (Парасковья) Евсеевна
Рождение ребёнка
03.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Говорова (Бакуменко-Бакуленко) Прасковья (Парасковья) Евсеевна
Рождение ребёнка
15.10.1943
Дочь: Лысенко (Говорова) Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Говорова (Бакуменко-Бакуленко) Прасковья (Парасковья) Евсеевна
Бракосочетание
1947
Жена: не указана
Смерть
02.08.1991