Шестаков Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рогачев Петр Иванович

Мать: Шестакова Агафья Ефимовна

Рождение ребёнка
05.09.1974

Сын: Шестаков Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Шестакова Валентина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Охотина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Шестакова Валентина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Валентина Павловна

Смерть
Неизвестно
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