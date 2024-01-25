Шестаков Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рогачев Петр Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1974
Сын: Шестаков Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Шестакова Валентина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Охотина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Шестакова Валентина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно