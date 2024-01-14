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Халак Демьян

Место рождения

Украинская ССР, Винницкая обл., Тульчинский р-н, с. Тимановка

Дата рождения

1905

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Халак Кирилл

Мать: Халак ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Халак) Мария

Мать ребёнка: Халак (Вовк) Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халак (Вовк) Любовь

Рождение ребёнка
1933

Сын: Халак Григорий

Мать ребёнка: Халак (Вовк) Любовь

Рождение ребёнка
14.02.1939

Сын: Халак Михаил

Мать ребёнка: Халак (Вовк) Любовь

Военная служба
?.03.1944
рядовой, красноармеец
Военная награда
17.11.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
1973

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