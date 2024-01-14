Халак Демьян
Место рожденияУкраинская ССР, Винницкая обл., Тульчинский р-н, с. Тимановка
Дата рождения1905
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Халак Кирилл
Мать: Халак ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Халак) Мария
Мать ребёнка: Халак (Вовк) Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халак (Вовк) Любовь
Рождение ребёнка
1933
Сын: Халак Григорий
Мать ребёнка: Халак (Вовк) Любовь
Рождение ребёнка
14.02.1939
Сын: Халак Михаил
Мать ребёнка: Халак (Вовк) Любовь
Военная служба
?.03.1944
рядовой, красноармеец
Военная награда
17.11.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
1973