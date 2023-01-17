Калужинова (Вербина) Пелагея Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти16.02.1917 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1875 ст.
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Вербина Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Калужников Алексей Борисович
Рождение ребёнка
10.10.1879 ст.
Дочь: Евлампия Алексеевна
Отец ребёнка: Калужников Алексей Борисович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Калужинов Яков Алексеевич
Отец ребёнка: Калужников Алексей Борисович
Рождение ребёнка
02.06.1885 ст.
Сын: Калужинов Иван
Отец ребёнка: Калужников Алексей Борисович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Калужинов Кузьма Алексеевич
Отец ребёнка: Калужников Алексей Борисович
Рождение ребёнка
25.01.1893 ст.
Дочь: Калужинова Мария
Отец ребёнка: Калужников Алексей Борисович
Смерть
16.02.1917 ст.