Калужинова (Вербина) Пелагея Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалужинова (Вербина) Пелагея Ефимовна

Калужинова (Вербина) Пелагея Ефимовна

avatar

Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1849

Дата смерти

16.02.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
14.02.1875 ст.

Муж: Калужников Алексей Борисович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Вербина Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Калужников Алексей Борисович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.10.1879 ст.

Дочь: Евлампия Алексеевна

Отец ребёнка: Калужников Алексей Борисович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Калужинов Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Калужников Алексей Борисович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.06.1885 ст.

Сын: Калужинов Иван

Отец ребёнка: Калужников Алексей Борисович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Калужинов Кузьма Алексеевич

Отец ребёнка: Калужников Алексей Борисович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.01.1893 ст.

Дочь: Калужинова Мария

Отец ребёнка: Калужников Алексей Борисович

Смерть
16.02.1917 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close