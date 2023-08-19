Маркова (Скуратова) Варвара Петровна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти17.12.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Скуратов Петр Наумович
Бракосочетание
03.11.1896
свидетели : Ефим Марков, Крестьянин 1858- , Яков Марков, Крестьянин 1868- , Федор Скуратов, Крестьянин 1863- , Петр Скуратов, Крестьянин 1866 Брак: запись о браке №39, метрическая книга за 1896 год, ... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1897
Дочь: Маркова Вера Никитична
Отец ребёнка: Марков Никита Иванович
Рождение, крещение: запись о рождении №98, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
17.12.1897
Умерла от простуды Смерть, похороны: запись о смерти №74, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
19.12.1897
кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния