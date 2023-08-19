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Маркова (Скуратова) Варвара Петровна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1876

Дата смерти

17.12.1897

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Скуратов Петр Наумович

Мать: Скуратова Пелагея Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
03.11.1896

Муж: Марков Никита Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Ефим Марков, Крестьянин 1858- , Яков Марков, Крестьянин 1868- , Федор Скуратов, Крестьянин 1863- , Петр Скуратов, Крестьянин 1866 Брак: запись о браке №39, метрическая книга за 1896 год, ... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1897

Дочь: Маркова Вера Никитична

Отец ребёнка: Марков Никита Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №98, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
17.12.1897
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умерла от простуды Смерть, похороны: запись о смерти №74, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
19.12.1897
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния