Ольга Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльга Фёдорова

Ольга Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серов Илья Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серов Илья Алексеев

Рождение ребёнка
07.06.1889 ст.

Дочь: Кленова (Серова) Мария Ильина

Отец ребёнка: Серов Илья Алексеев

Спирино, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.