Легащева Яна Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легащева Яна Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.2010

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.2010

Отец: Легащев Вячеслав Николаевич

Мать: Норина Юлия Генадьевна

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