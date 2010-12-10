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Легащева Яна Вячеславовна
Легащева Яна Вячеславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.12.2010
Пол
Женский
Отец
Легащев Вячеслав Николаевич
1974 г.р.
Мать
Норина Юлия Генадьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.2010
Отец:
Легащев Вячеслав Николаевич
Мать:
Норина Юлия Генадьевна
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