Улейчик Давид Юрьевич 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Улейчик Давид Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Улейчик Юрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улейчик Анна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Улейчик Алексей Давидович

Мать ребёнка: Улейчик Анна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Улейчик Иван Давидович

Мать ребёнка: Улейчик Анна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Улейчик Василий Давидович

Мать ребёнка: Улейчик Анна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Улейчик Ева Давидович

Мать ребёнка: Улейчик Анна

Смерть
1831

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