Улейчик Давид Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Улейчик Юрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улейчик Анна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Улейчик Алексей Давидович
Мать ребёнка: Улейчик Анна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Улейчик Анна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Улейчик Василий Давидович
Мать ребёнка: Улейчик Анна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Улейчик Ева Давидович
Мать ребёнка: Улейчик Анна
Смерть
1831