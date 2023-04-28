Левинская Феодосия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левинская Феодосия Николаевна

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Место рождения

Зима, Зиминское, Иркутская область

Дата рождения

1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Зима, Зиминское, Иркутская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Левинский Владимир Викторович

Отец ребёнка: Левинский Виктор Иннокентьевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Левинская Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Левинский Виктор Иннокентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левинский Виктор Иннокентьевич

Смерть
Неизвестно
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