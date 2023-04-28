Левинская Феодосия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Левинский Владимир Викторович
Отец ребёнка: Левинский Виктор Иннокентьевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Левинская Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Левинский Виктор Иннокентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно