Павлов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Михаил

Павлов Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Пётр Афанасьевич?

Мать: Павлова ?

Рождение ребёнка
13.03.1915

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Дарья Федосиевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Павлов Иван

Мать ребёнка: Дарья Федосиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Дарья Федосиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Дарья Федосиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Дарья Федосиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Дарья Федосиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Павел

Мать ребёнка: Дарья Федосиевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close