Павлов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Пётр Афанасьевич?
Мать: Павлова ?
Рождение ребёнка
13.03.1915
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Дарья Федосиевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Павлов Иван
Мать ребёнка: Дарья Федосиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Дарья Федосиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Дарья Федосиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Дарья Федосиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Дарья Федосиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Павел
Мать ребёнка: Дарья Федосиевна
Смерть
Неизвестно