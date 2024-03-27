Латыпова Рашида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР