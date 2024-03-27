Латыпова Рашида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латыпова Рашида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Латыпов Халит Гильмутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Латыпов Халит Гильмутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Латыпов Халит Гильмутдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латыпов Халит Гильмутдинович

Смерть
Неизвестно
д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Халикеево Стерлибашевский район БАССР
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