Абрамович-Барановский Алексей (иванович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамович-Барановский Гаврила Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамович-Барановский Семен Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абамович-Барановский Семен Алексеевич
Мать ребёнка: не указана