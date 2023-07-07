Абрамович-Барановский Алексей (иванович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамович-Барановский Алексей (иванович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамович-Барановский Гаврила Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамович-Барановский Семен Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абамович-Барановский Семен Алексеевич

Мать ребёнка: не указана