Дежурко Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1944
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1979
Сын: Дежурко Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Дежурко Тамара Александровна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1998
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область