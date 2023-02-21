Дежурко Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дежурко Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1944

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1979

Сын: Дежурко Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Дежурко Тамара Александровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дежурко Тамара Александровна

Смерть
1998
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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