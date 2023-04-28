Кувыркин Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения21.02.1896
Дата смерти22.08.1896
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1896
Крещение
22.02.1896
Восприемники: Ярославского уезда, Великосельской волости, села Великого крестьянин Федор Алексеев Владимиров и крестьянская вдова Дарья Иванова Овчинникова. Таинство совершал священник Александр Торо... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.08.1896
Причина смерти: от поноса | Восприемники: Ярославского уезда, Великосельской волости, села Великого крестьянин Федор Алексеев Владимиров и крестьянская вдова Дарья Иванова Овчинникова. Таинство совер... Показать все
Похороны
23.08.1896
Восприемники: Ярославского уезда, Великосельской волости, села Великого крестьянин Федор Алексеев Владимиров и крестьянская вдова Дарья Иванова Овчинникова. Таинство совершал священник Александр Торо... Показать все