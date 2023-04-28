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Кувыркин Алексей Алексеевич

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.02.1896

Дата смерти

22.08.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1896

Отец: Кувыркин Алексей Алексеевич

Мать: 1 Жена Кувыркина Александра Александрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
22.02.1896
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: Ярославского уезда, Великосельской волости, села Великого крестьянин Федор Алексеев Владимиров и крестьянская вдова Дарья Иванова Овчинникова. Таинство совершал священник Александр Торо... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
22.08.1896
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от поноса | Восприемники: Ярославского уезда, Великосельской волости, села Великого крестьянин Федор Алексеев Владимиров и крестьянская вдова Дарья Иванова Овчинникова. Таинство совер... Показать все
Похороны
23.08.1896
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: Ярославского уезда, Великосельской волости, села Великого крестьянин Федор Алексеев Владимиров и крестьянская вдова Дарья Иванова Овчинникова. Таинство совершал священник Александр Торо... Показать все
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