Хаяров Газиз
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1960 и 1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бикмаматова (Гиниатулина) Марьям
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бикмаматова (Гиниатулина) Марьям
Смерть
Между 1960 и 1961
Причина смерти: Контужен в ВОВ