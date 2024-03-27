Хаяров Газиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаяров Газиз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1960 и 1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикмаматова (Гиниатулина) Марьям

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бикмаматова (Гиниатулина) Марьям

Рождение ребёнка
13.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикмаматова (Гиниатулина) Марьям

Смерть
Между 1960 и 1961
Причина смерти: Контужен в ВОВ

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