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Еремин Фока Егорович (Георгиевич)

Место рождения

Сурки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

15.07.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1884

Отец: Еремин Егор Онисимович

Мать: Еремина Татьяна Ивановна

Сурки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
15.05.1906

Жена: Еремина Анна Ивановна

Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.07.1910

Сын: Еремин Алексей Фокиевич

Мать ребёнка: Еремина Анна Ивановна

Сурки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.04.1915

Дочь: Еремина Александра Фокиевна

Мать ребёнка: Еремина Анна Ивановна

Сурки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.12.1916

Сын: Еремин Петр Фокиевич

Мать ребёнка: Еремина Анна Ивановна

Сурки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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