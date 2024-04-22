Еремин Фока Егорович (Георгиевич)
Место рождения
Дата рождения15.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1884
Отец: Еремин Егор Онисимович
Мать: Еремина Татьяна Ивановна
Бракосочетание
15.05.1906
Жена: Еремина Анна Ивановна
Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.07.1910
Мать ребёнка: Еремина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.04.1915
Дочь: Еремина Александра Фокиевна
Мать ребёнка: Еремина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
18.12.1916
Сын: Еремин Петр Фокиевич
Мать ребёнка: Еремина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно