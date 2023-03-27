(Flipowicz) Mary
Место рожденияPoland
Дата рожденияОколо 1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Poland
Иммиграция
1913
Рождение ребёнка
21.09.1915
Сын: Kaminsky Joseph M
Отец ребёнка: Kaminsky Michael
Cuyahoga, Ohio, United States
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Sophia
Отец ребёнка: Kaminsky Michael
New Jersey, United States
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Olga
Отец ребёнка: Kaminsky Michael
Ohio, USA
Рождение ребёнка
27.12.1924
Отец ребёнка: Kaminsky Michael
Cleveland, Cuyahoga, Ohio, United States
Место жительства
1930
Cleveland (Districts 719-840), Cuyahoga, Ohio, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
13505 Durkee, Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA