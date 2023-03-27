(Flipowicz) Mary — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Flipowicz) Mary

Место рождения

Poland

Дата рождения

Около 1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1915 г.р.
Около 1918 г.р.
1920 г.р.
1924 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Poland
Иммиграция
1913
Рождение ребёнка
21.09.1915

Сын: Kaminsky Joseph M

Отец ребёнка: Kaminsky Michael

Cuyahoga, Ohio, United States
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Sophia

Отец ребёнка: Kaminsky Michael

New Jersey, United States
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Olga

Отец ребёнка: Kaminsky Michael

Ohio, USA
Рождение ребёнка
27.12.1924

Сын: Kaminsky Paul Michael

Отец ребёнка: Kaminsky Michael

Cleveland, Cuyahoga, Ohio, United States
Место жительства
1930
Cleveland (Districts 719-840), Cuyahoga, Ohio, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
13505 Durkee, Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
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