Мерзляков Николай Леонидович
Место рождения
Дата рождения29.05.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.08.2008
Рождение ребёнка
31.07.2014
Сын: Мерзляков Елисей Николаевич
Мать ребёнка: Мерзлякова (Михайлова) Ирина Александровна
Рождение ребёнка
24.05.2016
Дочь: Мерзлякова Иванна Николаевна
Мать ребёнка: Мерзлякова (Михайлова) Ирина Александровна
Рождение ребёнка
17.10.2018
Дочь: Мерзлякова Аврора Николаевна
Мать ребёнка: Мерзлякова (Михайлова) Ирина Александровна
Рождение ребёнка
11.11.2024
Сын: Мерзляков Ерёма Николаевич
Мать ребёнка: Мерзлякова (Михайлова) Ирина Александровна
19.20