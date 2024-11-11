Мерзляков Николай Леонидович 29.05.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мерзляков Николай Леонидович

Место рождения

Чистостем, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

29.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Чистостем, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.08.2008

Жена: Мерзлякова (Михайлова) Ирина Александровна

Рождение ребёнка
31.07.2014

Сын: Мерзляков Елисей Николаевич

Мать ребёнка: Мерзлякова (Михайлова) Ирина Александровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.05.2016

Дочь: Мерзлякова Иванна Николаевна

Мать ребёнка: Мерзлякова (Михайлова) Ирина Александровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.10.2018

Дочь: Мерзлякова Аврора Николаевна

Мать ребёнка: Мерзлякова (Михайлова) Ирина Александровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.11.2024

Сын: Мерзляков Ерёма Николаевич

Мать ребёнка: Мерзлякова (Михайлова) Ирина Александровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
19.20

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