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Шагимарданов Шагимурат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Динмухаметов Шагимардан

Мать: ?

Смерть
Неизвестно