Замараев Василий Около 1760 — найти родственников по фамилии на Familio
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Замараев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

24.02.1800 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
24.02.1800 ст.
Есашной василеи Замараевъ без покаяние скоропостижно болезнию горячкои ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №224, стр. 120
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Замараев Димитрий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Тыреть 2-я, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 379 Исповедные росписи церквей Нижнеудинского уезда и Черемховской волости (1845 г.)

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