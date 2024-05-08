Замараев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти24.02.1800 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
24.02.1800 ст.
Есашной василеи Замараевъ без покаяние скоропостижно болезнию горячкои ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №224, стр. 120
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Замараев Димитрий Васильев
Мать ребёнка: не указана
Тыреть 2-я, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 379 Исповедные росписи церквей Нижнеудинского уезда и Черемховской волости (1845 г.)