Холодный Зиновий Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Холодный Марк Федорович
Мать: Холодная Анна Касьяновна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Холодный Андрей Зиновьевич
Мать ребёнка: Холодная ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холодный Никита Зиновьевич
Мать ребёнка: Холодная ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холодный Дмитрий Зиновьевич
Мать ребёнка: Холодная ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Холодная ?