Холодный Зиновий Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодный Зиновий Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холодный Марк Федорович

Мать: Холодная Анна Касьяновна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Холодный Андрей Зиновьевич

Мать ребёнка: Холодная ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холодный Никита Зиновьевич

Мать ребёнка: Холодная ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холодный Дмитрий Зиновьевич

Мать ребёнка: Холодная ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодная ?

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