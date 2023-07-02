Позняк Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПозняк Сергей Николаевич

Позняк Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1982

Отец: не указан

Мать: Позняк Татьяна Николаевна