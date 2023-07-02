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Позняк Сергей Николаевич
Позняк Сергей Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.01.1982
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Позняк Татьяна Николаевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1982
Отец: не указан
Мать:
Позняк Татьяна Николаевна
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