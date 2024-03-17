Фон Рейтерн Василий (Вильгельм) (Иосиф-Гергард-Василий) Евграфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1829 ст.
Дата смерти1897
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1829 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
16.09.1863 ст.
8 августа 1863 г. в Висбадене родился Георгий. Родители: полковник, флигель-адъютант Его Императорского Величества Александр фон Рейтерн и законная жена его Елизавета Павловна фон Рейтерн, рождённая Л... Показать все
Рождение ребёнка
21.06.1864 ст.
Рождение ребёнка
21.08.1865 ст.
Рождение ребёнка
27.09.1867 ст.
Рождение ребёнка
02.05.1869 ст.
Смерть
1897