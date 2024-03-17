Фон Рейтерн Василий (Вильгельм) (Иосиф-Гергард-Василий) Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Рейтерн Василий (Вильгельм) (Иосиф-Гергард-Василий) Евграфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1829 ст.

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1829 ст.

Отец: Фон Рейтерн Евграф (Герхард-Вильгельм) Романович

Мать: Фон Рейтерн (Фон Швертцелль) Шарлотта

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Рейтерн (Таубе) София (Alexandra Sophie Anna Elisabeth von Taube) Фёдоровна

Восприемник
16.09.1863 ст.
8 августа 1863 г. в Висбадене родился Георгий. Родители: полковник, флигель-адъютант Его Императорского Величества Александр фон Рейтерн и законная жена его Елизавета Павловна фон Рейтерн, рождённая Л... Показать все
Рождение ребёнка
21.06.1864 ст.

Дочь: Фон Рейтерн Мария Васильевна

Мать ребёнка: Фон Рейтерн (Таубе) София (Alexandra Sophie Anna Elisabeth von Taube) Фёдоровна

Рождение ребёнка
21.08.1865 ст.

Сын: Фон Рейтерн Евграф (Герхард) Васильевич

Мать ребёнка: Фон Рейтерн (Таубе) София (Alexandra Sophie Anna Elisabeth von Taube) Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.09.1867 ст.

Дочь: Фон Рейтерн Анна Васильевна

Мать ребёнка: Фон Рейтерн (Таубе) София (Alexandra Sophie Anna Elisabeth von Taube) Фёдоровна

Рождение ребёнка
02.05.1869 ст.

Дочь: Фон Рейтерн Жении Васильевна

Мать ребёнка: Фон Рейтерн (Таубе) София (Alexandra Sophie Anna Elisabeth von Taube) Фёдоровна

Смерть
1897

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