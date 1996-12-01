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Фазлиев Ринат Маратович
Фазлиев Ринат Маратович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.12.1996
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Селюнина Надежда Вилорговна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1996
Отец: не указан
Мать:
Селюнина Надежда Вилорговна
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