Петр
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиС 1897 по 1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1843
Петр Николаев (1843 гр, дер Раменья, ИВ 1857 стр 1313, ) ГАТО. ф.160 оп.1-62 д.17288. Петр Федоров (в 1878 умерла дочь Наталья) Петр Петров умер в 1884 (59 ЛЕТ, т е 1825 гр) Петр Евстегнеев (Евстафь... Показать все
Бракосочетание
Около 1871
Жена: Матрена Мануиловна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Матрена Мануиловна
возможно, родился в 1872. женился 03.02.1897(25 лет) Жена Марья Филипова, 23 года
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Овсянкин Александр Петрович
Мать ребёнка: Матрена Мануиловна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Матрена Мануиловна
Мологино?? Мологиснкая волость (1917???)
Смерть
С 1897 по 1906