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Петр

Место рождения

Мологино, Ржевский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

С 1897 по 1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Мологино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Петр Николаев (1843 гр, дер Раменья, ИВ 1857 стр 1313, ) ГАТО. ф.160 оп.1-62 д.17288. Петр Федоров (в 1878 умерла дочь Наталья) Петр Петров умер в 1884 (59 ЛЕТ, т е 1825 гр) Петр Евстегнеев (Евстафь... Показать все
Бракосочетание
Около 1871

Жена: Матрена Мануиловна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Овсянкин Никита Петрович

Мать ребёнка: Матрена Мануиловна

возможно, родился в 1872. женился 03.02.1897(25 лет) Жена Марья Филипова, 23 года
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Овсянкин Александр Петрович

Мать ребёнка: Матрена Мануиловна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Овсянкин Иван Петрович

Мать ребёнка: Матрена Мануиловна

Мологино, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Мологино?? Мологиснкая волость (1917???)
Смерть
С 1897 по 1906
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