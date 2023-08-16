Мануйлова Екатерина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мануйлова Екатерина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ИМ
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Место
Комментарий
Рождение
19.06.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.2010

Сын: Мануйлов Иван Игоревич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.03.2914

Сын: Мануйлов Никита Игоревич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности