Сытдиков Садек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сытдиков Садек

Место рождения

с.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл

Дата рождения

30.03.1926

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1926

Отец: Сибгатуллин Сетдек

Мать: Сибгатуллина (Хисаметдинова) Зулейха Багаутдин Кызы

Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситдикова (Сунятулина) Нурсяня Ибрагимовна

Рождение ребёнка
11.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситдикова (Сунятулина) Нурсяня Ибрагимовна

Рождение ребёнка
19.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситдикова (Сунятулина) Нурсяня Ибрагимовна

Смерть
1998

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