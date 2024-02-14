Сытдиков Садек
Место рожденияс.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл
Дата рождения30.03.1926
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1926
Военная награда
Неизвестно
Сытдиков Садек Сытдикович Дата рождения __.__.1926 Место рождения Горьковская обл., Красно-Октябрьский р-н, с. Чембилей Посмотреть на карте Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная картотека награждений Номер документа 74 Дата документа 06.04.1985 Автор документа Министр обороны СССР
Рождение ребёнка
30.06.1953
Рождение ребёнка
11.11.1956
Рождение ребёнка
19.04.1958
Смерть
1998