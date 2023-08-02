Алдатов Мусса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатов Мусса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Алдатов Гуцыри

Мать: ?

Смерть
Неизвестно