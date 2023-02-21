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Баранов Маским Владимирович
Баранов Маским Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.07.1969
Пол
Мужской
Отец
Баранов Владимир Алексеевич
1938 г.р.
Мать
Баранова Флюра Кашаповна(Валеевна)
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1969
Отец:
Баранов Владимир Алексеевич
Мать:
Баранова Флюра Кашаповна(Валеевна)
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