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Стамов Виталий Иванович

Место рождения

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

30.01.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
05.10.2007

Сын: Стамов Максимилиан Виталиевич

Мать ребёнка: Дедегкаева Альбина Тазаретовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.07.2011

Сын: Стамов Александр Виталиевич

Мать ребёнка: Дедегкаева Альбина Тазаретовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедегкаева Альбина Тазаретовна