Стамов Виталий Иванович
Место рождения
Дата рождения30.01.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.2007
Сын: Стамов Максимилиан Виталиевич
Мать ребёнка: Дедегкаева Альбина Тазаретовна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.07.2011
Сын: Стамов Александр Виталиевич
Мать ребёнка: Дедегкаева Альбина Тазаретовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно