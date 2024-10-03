Уракова Федосия Акинфеева Вычислено 1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уракова Федосия Акинфеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1769

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Вычислено 1803 г.р.
Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1808 г.р.
Вычислено 1811 г.р.
Вычислено 1814 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения вычислен по РС
Бракосочетание
До 1802

Муж: Ураков Егор Еремеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Ураков Михей Егоров

Отец ребёнка: Ураков Егор Еремеев

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1816
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Дочь: (Уракова) Прасковья Егорова

Отец ребёнка: Ураков Егор Еремеев

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Ураков Яков Егоров

Отец ребёнка: Ураков Егор Еремеев

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: (Уракова) Наталья Егорова

Отец ребёнка: Ураков Егор Еремеев

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: (Уракова) Мария Егорова

Отец ребёнка: Ураков Егор Еремеев

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
?.03.1816
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 47 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 175, №39)
Упоминание
26.03.1834
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 65 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 268, №36)
Упоминание
25.07.1850
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 82 лет в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 318, №72)
Смерть
До 1858
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Отсутствует в РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 40, №72)

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