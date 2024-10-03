Уракова Федосия Акинфеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1769
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения вычислен по РС
Бракосочетание
До 1802
Муж: Ураков Егор Еремеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Сын: Ураков Михей Егоров
Отец ребёнка: Ураков Егор Еремеев
Год рождения вычислен по РС 1816
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Дочь: (Уракова) Прасковья Егорова
Отец ребёнка: Ураков Егор Еремеев
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Сын: Ураков Яков Егоров
Отец ребёнка: Ураков Егор Еремеев
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: (Уракова) Наталья Егорова
Отец ребёнка: Ураков Егор Еремеев
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: (Уракова) Мария Егорова
Отец ребёнка: Ураков Егор Еремеев
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
?.03.1816
Упоминается в возрасте 47 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 175, №39)
Упоминание
26.03.1834
Упоминается в возрасте 65 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 268, №36)
Упоминание
25.07.1850
Упоминается в возрасте 82 лет в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 318, №72)
Смерть
До 1858
Отсутствует в РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 40, №72)