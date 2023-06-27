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Мусин Ильшат Шавкатович
Мусин Ильшат Шавкатович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1975
Пол
Мужской
Отец
Мусин Шавкат равкатович
1949 г.р.
Мать
Мусина Мунира
Дети
Не указаны
Добавил:
ВХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец:
Мусин Шавкат равкатович
Мать:
Мусина Мунира
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