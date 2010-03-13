Ивлев Олег Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлев Олег Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.2010

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.2010

Отец: Ивлев Антон Олегович

Мать: Ивлева Анна Дмитриевна

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