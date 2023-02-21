Шумилов Владимир Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилов Владимир Вениаминович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1963

Отец: Шумилов Вениамин Александрович

Мать: Шумилова Инна Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.05.1984

Дочь: Хваткова Шумилова Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Шумилова Светлана Юрьевна

Рождение ребёнка
25.10.1985

Дочь: Жданова Шумилова Инна Владимировна

Мать ребёнка: Шумилова Светлана Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумилов Александр

Мать ребёнка: Шумилова Светлана Юрьевна

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