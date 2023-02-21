Шумилов Владимир Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1963
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1963
Рождение ребёнка
13.05.1984
Дочь: Хваткова Шумилова Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Шумилова Светлана Юрьевна
Рождение ребёнка
25.10.1985
Дочь: Жданова Шумилова Инна Владимировна
Мать ребёнка: Шумилова Светлана Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумилов Александр
Мать ребёнка: Шумилова Светлана Юрьевна