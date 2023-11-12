Смирнова (Троицкая) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Троицкая) Варвара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1886 ст.

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1886 ст.

Отец: Троицкий Василий Григорьевич

Мать: Троицкая Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Смирнов Тихон Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Александрович

Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Смирнов Борис Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Александрович

Рождение ребёнка
25.08.1917 ст.

Сын: Смирнов Валентин Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Александрович

Рождение ребёнка
08.02.1919 ст.

Дочь: Смирнова Мария Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Александр Александрович

Смерть
1933
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