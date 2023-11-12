Смирнова (Троицкая) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1886 ст.
Дата смерти1933
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1886 ст.
Рождение ребёнка
1908 ст.
Сын: Смирнов Тихон Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Александрович
Рождение ребёнка
1913 ст.
Сын: Смирнов Борис Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Александрович
Рождение ребёнка
25.08.1917 ст.
Сын: Смирнов Валентин Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Александрович
Рождение ребёнка
08.02.1919 ст.
Дочь: Смирнова Мария Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1933