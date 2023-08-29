Киселев Олег Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбачев Аркадий Олегович
Мать ребёнка: Горбачева Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев-Мурасе Юри Олегович
Мать ребёнка: Мурасе Мио
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева-Мурасе Лилия Олеговна
Мать ребёнка: Мурасе Мио
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурасе Мио
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбачева Юлия