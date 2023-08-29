Киселев Олег Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Олег Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минчик Михаил Наумович

Мать: Киселева Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Борис Олегович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбачев Аркадий Олегович

Мать ребёнка: Горбачева Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев-Мурасе Юри Олегович

Мать ребёнка: Мурасе Мио

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева-Мурасе Лилия Олеговна

Мать ребёнка: Мурасе Мио

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурасе Мио

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачева Юлия

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