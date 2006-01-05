Чёрная (Коломиец) Светлана Тимофеевна
Место рожденияБашкирия, Стерлитамакский р-он, д.Золотоношка
Дата рождения20.08.1941
Дата смерти05.01.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Башкирия, Стерлитамакский р-он, д.Золотоношка
Рождение ребёнка
03.07.1960
Дочь: Клокова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Чёрный Сергей Никитович
Башкирия, Стерлитамакский р-он, д.Молодеевка
Рождение ребёнка
27.04.1963
Дочь: Карабельская Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Чёрный Сергей Никитович
Башкирия, г.Салават
Рождение ребёнка
24.12.1965
Дочь: Беднякова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Чёрный Сергей Никитович
Башкирия, Стерлитамакский р-н, д.Молодеевка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.2006
Башкирия, г.Салават