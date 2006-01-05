Чёрная (Коломиец) Светлана Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чёрная (Коломиец) Светлана Тимофеевна

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Место рождения

Башкирия, Стерлитамакский р-он, д.Золотоношка

Дата рождения

20.08.1941

Дата смерти

05.01.2006

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкирия, Стерлитамакский р-он, д.Золотоношка
Рождение ребёнка
03.07.1960

Дочь: Клокова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Чёрный Сергей Никитович

Башкирия, Стерлитамакский р-он, д.Молодеевка
Рождение ребёнка
27.04.1963

Дочь: Карабельская Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Чёрный Сергей Никитович

Башкирия, г.Салават
Рождение ребёнка
24.12.1965

Дочь: Беднякова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Чёрный Сергей Никитович

Башкирия, Стерлитамакский р-н, д.Молодеевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чёрный Сергей Никитович

Смерть
05.01.2006
Башкирия, г.Салават
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