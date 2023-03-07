Костромин Петр Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостромин Петр Павлов

Костромин Петр Павлов

Место рождения

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

До 1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

Около 1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Костромин Павел Романов

Мать: Костромина Марья Константинова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close