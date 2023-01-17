Третьяков Пётр Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1909
Дата смерти12.06.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1909
Место жительства
С 1926 по 1945
Место жительства
С 1945 по 1959
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1959 по 1976
Смерть
12.06.1976