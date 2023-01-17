Третьяков Пётр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяков Пётр Николаевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

12.11.1909

Дата смерти

12.06.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1909
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1926 по 1945
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1945 по 1959
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1959 по 1976
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.06.1976
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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