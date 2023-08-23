Шафикова Эльвира Зуфаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1982
Рождение ребёнка
27.11.2003
Отец ребёнка: Шафиков Рустам Булатович
Рождение ребёнка
06.10.2006
Отец ребёнка: Шафиков Рустам Булатович
Рождение ребёнка
16.11.2010
Дочь: Шафикова Азалия Рустамовна
Отец ребёнка: Шафиков Рустам Булатович
Рождение ребёнка
10.05.2016
Сын: Шафиков Рамзан Рустамович
Отец ребёнка: Шафиков Рустам Булатович
Рождение ребёнка
16.11.2021
Отец ребёнка: Шафиков Рустам Булатович
Бракосочетание
Неизвестно