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Шафикова Эльвира Зуфаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1982

Отец: Кучуков Зуфар Ризванович

Мать: Кучукова Амина Закирьевна

Рождение ребёнка
27.11.2003

Сын: Шафиков Влад Рустамович

Отец ребёнка: Шафиков Рустам Булатович

Рождение ребёнка
06.10.2006

Сын: Шафиков Азат Рустамович

Отец ребёнка: Шафиков Рустам Булатович

Рождение ребёнка
16.11.2010

Дочь: Шафикова Азалия Рустамовна

Отец ребёнка: Шафиков Рустам Булатович

Рождение ребёнка
10.05.2016

Сын: Шафиков Рамзан Рустамович

Отец ребёнка: Шафиков Рустам Булатович

Рождение ребёнка
16.11.2021

Сын: Шафиков Ислам Рустамович

Отец ребёнка: Шафиков Рустам Булатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шафиков Рустам Булатович