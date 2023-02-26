Юдина Валентина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1987
Дочь: Кириллова Виктория Геннадьевна
Отец ребёнка: Юдин Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
08.11.1991
Дочь: Лосевская Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Юдин Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
04.12.1992
Отец ребёнка: Юдин Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
23.08.1994
Сын: Юдин Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Юдин Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
26.05.1997
Сын: Юдин Геннадий Геннадьевич
Отец ребёнка: Юдин Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
14.07.2003
Дочь: Сопкова Алевтина Геннадьевна
Отец ребёнка: Юдин Геннадий Викторович
Тацинская, Тацинский муниципальный район, Ростовская область