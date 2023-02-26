Юдина Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Валентина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1987

Дочь: Кириллова Виктория Геннадьевна

Отец ребёнка: Юдин Геннадий Викторович

Рождение ребёнка
08.11.1991

Дочь: Лосевская Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Юдин Геннадий Викторович

Рождение ребёнка
04.12.1992

Сын: Юдин Виктор Геннадьевич

Отец ребёнка: Юдин Геннадий Викторович

Рождение ребёнка
23.08.1994

Сын: Юдин Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Юдин Геннадий Викторович

Рождение ребёнка
26.05.1997

Сын: Юдин Геннадий Геннадьевич

Отец ребёнка: Юдин Геннадий Викторович

Рождение ребёнка
14.07.2003

Дочь: Сопкова Алевтина Геннадьевна

Отец ребёнка: Юдин Геннадий Викторович

Тацинская, Тацинский муниципальный район, Ростовская область
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