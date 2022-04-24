Манаенков Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1945
Дата смерти24.04.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1970
Дочь: Чабан Марина Николаевна
Мать ребёнка: Манаенкова Светлана Степановна
Рождение ребёнка
18.11.1971
Дочь: Голубева Елена Николаевна
Мать ребёнка: Манаенкова Светлана Степановна
Смерть
24.04.2022