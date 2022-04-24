Манаенков Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаенков Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1945

Дата смерти

24.04.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1970

Дочь: Чабан Марина Николаевна

Мать ребёнка: Манаенкова Светлана Степановна

Рождение ребёнка
18.11.1971

Дочь: Голубева Елена Николаевна

Мать ребёнка: Манаенкова Светлана Степановна

Смерть
24.04.2022
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