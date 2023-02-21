Вшивцева Настасья Малафеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Настасья Малафеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Вшивцев Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Вшивцев Сысой Степанович

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Вшивцев Филимон Степанович

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Агафия Степановна

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агрипина Степановна

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Степан Андреевич

Смерть
1788
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