Вшивцева Настасья Малафеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Вшивцев Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Вшивцев Филимон Степанович
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Агафия Степановна
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агрипина Степановна
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1788