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Старшинова Людмила Леонидовна
Старшинова Людмила Леонидовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1957
Пол
Женский
Отец
Старшинов Леонид
Мать
Афонасьева Нина Константиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец:
Старшинов Леонид
Мать:
Афонасьева Нина Константиновна
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