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Колесников Фёдор Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Колесников Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1929

Дочь: Колесникова Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Козлова Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
21.12.1930

Дочь: Колесникова Анна (Онька) Фёдоровна

Мать ребёнка: Козлова Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
16.07.1933

Сын: Колесников Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Козлова Марфа Фёдоровна

Смерть
1973

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