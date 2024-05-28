Колесников Фёдор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Колесников Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1929
Дочь: Колесникова Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Козлова Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
21.12.1930
Дочь: Колесникова Анна (Онька) Фёдоровна
Мать ребёнка: Козлова Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.07.1933
Сын: Колесников Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Козлова Марфа Фёдоровна
Смерть
1973