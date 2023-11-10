Золотова Евдокия Марковна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти30.06.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Марк Гаврилов
Мать: Ксения Федоровна
Дочь: Золотова Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович
Дочь: Евфимия Григорьевна
Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович
Сын: Золотов Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович
Дочь: Аграфена (Агриппина) Григорьевна
Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович
Сын: Золотов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович
Дочь: Золотова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович
Сын: Золотов Иоаким Григорьевич
Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович
Сын: Золотов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович
Сын: Золотов Мефодий Григорьевич
Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович
Сын: Золотов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович