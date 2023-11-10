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Золотова Евдокия Марковна

Место рождения

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

30.06.1901

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Марк Гаврилов

Мать: Ксения Федоровна

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Золотова Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евфимия Григорьевна

Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1849

Сын: Золотов Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.06.1851

Дочь: Аграфена (Агриппина) Григорьевна

Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.07.1853

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.03.1856

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.03.1856

Сын: Золотов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1858

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1861

Дочь: Золотова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1861

Сын: Золотов Иоаким Григорьевич

Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1861

Сын: Золотов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.06.1863

Сын: Золотов Мефодий Григорьевич

Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.03.1867

Сын: Золотов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Золотов Григорий Евфимович

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Григорий Евфимович

Место жительства
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
30.06.1901
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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