Зубов Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубов Андрей Николаевич

Зубов Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1964

Отец: Зубов Николай Иванович

Мать: Зубова Галина Ефимовна

Бракосочетание
16.10.1982

Жена: Зубова Ольга Валентиновна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.03.1983

Дочь: Яшина Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Зубова Ольга Валентиновна

Рождение ребёнка
06.03.1983

Дочь: Надежкина Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Зубова Ольга Валентиновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close