Зубов Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1964
Отец: Зубов Николай Иванович
Мать: Зубова Галина Ефимовна
Бракосочетание
16.10.1982
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.03.1983
Дочь: Яшина Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Зубова Ольга Валентиновна
Рождение ребёнка
06.03.1983
Дочь: Надежкина Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Зубова Ольга Валентиновна